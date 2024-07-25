Уилер заявила о рассерженном виде Байдена во время слов о Харрис

Каждый шаг президента подвергается тщательному анализу

Решение американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в новой гонке за пост президента США резко изменило ситуацию на международной арене. Глава Белого дома выступил с речью, посвященной решению выйти из предвыборной гонки, в прессе его обращение назвали "историческим". Впрочем, некоторые эксперты разглядели подозрительные детали в поведении политика.



Известный консервативный политобозреватель Лиз Уилер обратила внимание на эмоциональное состояние Байдена в момент, когда он говорил о вице-президенте Соединенных Штатов Камале Харрис. Она заметила, что руководитель страны выглядел крайне рассерженным, что смотрится достаточно подозрительно на фоне неожиданного отказа Байдена от борьбы за пост главы США и включения в гонку самой Камалы.

Уилер также отметила, что внешность Байдена говорит сама за себя. Он выглядел опухшим и раздраженным. В то же время руководитель страны ни разу не заговорил о теме, которая больше всего интересует американцев и остальной мир – он не стал упоминать о состоянии собственного здоровья.

"Его речь была невнятной, как после инсульта; <…> выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу…", – поделилась своими наблюдениями эксперт.

К слову, ранее в США испугались войны с Россией из-за одной черты Харрис.