Байден попытался публично оскорбить Путина

Глава Америки давно забыл о законах дипломатии

Американский лидер Джо Байден рискует попасть в историю, как президент, допустивший самое большой количество оплошностей и конфузов. Глава Соединенных Штатов Америки постоянно попадает в позорные ситуации, но при этом пытается нелепым образом доказать миру, что он еще на что-то способен. Так, Байден решил обрушиться на российского главнокомандующего Владимира Путина с очередной хамской тирадой.



Руководитель Белого дома попытался оскорбить нашего президента во время своего выступления по результатам состоявшегося в американской столице саммита Североатлантического альянса.

Байден заявил, что решение российских властей вставь на защиту двух донбасских республик, которое на Западе называют "вторжением", показало миру, что деятельность НАТО еще крайне важна и полезна. Мол, Россия якобы бросила вызов мировой безопасности, а западная военная коалиция готова сражаться за "мир и демократию".

"Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем", – хамски объявил глава Соединенных Штатов.

Как известно, руководитель Америки не в первый раз подобным недопустимым образом высказывается о нашем президенте. Лидер американцев давно забыл о законах дипломатии и считает нормой делать публичные хамские выпады в адрес главы суверенного государства.

К слову, недавно Джо Байден снова публично опозорился.