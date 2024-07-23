Появились сообщения о предсмертном состоянии Байдена

Не переживет ночь: Байден находится при смерти из-за ковида
Джо Байден. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C / wikimedia.org
Никто не знает, что на самом деле происходит с лидером

Почти неделю американский президент Джо Байден не появляется на публике. Свое заявление о выходе из президентской гонки он сделал с помощью сообщения в соцсетях, как и заявление об отказе покидать пост главы США. Это породило слухи, что лидер может быть при смерти или вовсе мертв, особенно учитывая его заражение ковидом.

Американский журналист-республиканец Такер Карлсон утверждает, что домыслы появились не на пустом месте. На прошлой неделе Байдена пришлось срочно госпитализировать, из-за чего перекрывали улицы в Лас-Вегасе. После источники в полиции сообщили, будто бы президента перевезли в Джон Хопкинс в Балтиморе. Они не исключали, что главы США к этому моменту могло не быть в живых.

После к поискам Джо Байдена подключились в Сети. Люди начали писать массу сообщений с требованием показать действующегго лидера публике и развеять слухи. На этом настаивали также журналисты и члены республиканской партии. Следом Белый дом  отверг информацию о смерти президента, указав, что он ранее провел совещание в режиме онлайн.

Однако на этом история не закончилась. Во вторник в соцсетях появилось сообщение под аккаунтом издания Global Press, в котором со ссылкой на источник было заявлено о предсмертном состоянии Байдена. Там напомнили, что ранее администрация неожиданно отменила все встречи с его участием на неделе.

"В настоящее время Байден получает паллиативную помощь и вряд ли переживет ночь", – говорится в сообщении.

Фото: соцсети

Вскоре публикация была удалена, хотя сохранилась ветка обсуждения новости в соцсетях. Люди выразили мнение, что сведения о состоянии Байдена могут быть фейком, поскольку до сих пор об этом не написало ни одно ведущее издание и не подтвердил ни один из их источников в администрации президента.

Источник: соцсети
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