Байдент отказался покидать пост президента США

Президент США выступил с заявлением об отставке с поста
Джо Байден. Кадр: YouTube.com
Он принял окончательное решение на ближайшее время

Джо Байден ответил на требование республиканцев подать в отставку с поста президента США. Представители оппозиционной партии заявляли, что лидер дискредитировал себя и свою способность разумно управлять страной, поэтому он не имеет права на доступ к ядерному чемоданчику.

"Если Джо Байден не достоин баллотироваться на пост президента, он не достоин занимать пост президента", – заявил республиканец и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. 

После всех возмущений Байден прервал молчание и заявил, что не сложит свои президентские полномочия досрочно, как этого требуют его противники.

"Мы – Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Нам просто нужно помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство доказательству этого и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом", – написал он в соцсетях.

Фото: соцсети

Джо Байден снял свою кандидатуру с участия в выборах за 107 дней до голосования, поставив новый рекорд в стране. Прошлый принадлежал Линдону Джонсону – он был последним президентом, кто снялся с гонки в самом разгаре. Это произошло в 1968 году.

Источники " target="_blank">утверждают, что на решение действующего лидера повлияли его ближайшие советники, которые представили свежие данные опроса. Согласно им, Байден проигрывал не только в спорных штатах, но и обычно выигрышных для демократов.

Источник: соцсети

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