Politico: два помощника отговорили Байдена от участия в выборах

Ему пришлось обдумать решение в течение пары дней

Американский президент Джо Байден был решительно настроен "победить Трампа" вплоть до субботнего вечера, пока с ним не провели продолжительные переговоры два его ближайших помощника. Как сообщает Politico, именно они представили ему "убийственные факты" о его гарантированном проигрыше на предстоящих выборах.

Стив Риккетти и Майк Донилон приехали лично к лидеру, несмотря на наличие у него положительного теста на ковид. Помимо опасений от законодателей, прекращения поступления пожертвований на предвыборную кампанию, они сообщили Байдену результаты собственных опросов о будущем кандидата от демократов. После нескольких вопросов президент понял, что на этом его путь в кресле главы США завершен.

"Сам Байден наконец осознал, что многие другие демократы после его неудачного выступления на дебатах в прошлом месяце убеждены: он не сможет победить", – указывают в статье.

По итогам опросов, действующий президент отстает во всех шести ключевых "колеблющихся" штатах, но также он потерял позиции в перспективно выигрышных для демократов субъектах.

В итоге Байден принял решение объявить о своем выходе из гонки, чтобы сохранить достоинство – именно это имело огромное значение для его супруги.

Ранее SHAMAN заявил, что решение главы США отказаться от участия в выборах связано с его концертом-пикетом возле посольства США.