Axios: демократы устроили заговор ради выхода Байдена из президентской гонки

Демократы нашли способ избавиться от Байдена
Джо Байден. Кадр: YouTube.com
Они уже ищут нового кандидата на пост главы США

Высокопоставленные лица в демократической партии США создали внегласный комитет по отмене участия Байдена в выборах президента. И с каждым днем количество членов в нем только растет, сообщает Axios.

Всего в состав негласного комитета по свержению Байдена входят бывшие помощники Обамы, экс-советники Клинтон, избранные демократы, спонсоры, коллумнисты The New York Times, а также помощники самого президента. 

Влиятельные демократы начали публичную кампанию по давлению на действующего лидера. Они делают заказные опросы общественного мнения, лоббируют бывших президентов, переманивают на свою сторону других членов партии, а также спонсоров. Основная миссия: вывести Байдена из предвыборной гонки как можно скорее.

Противники президента заявляют, что нужно забыть о нем и его помощнице Камале Харрис. Своих сторонников они убеждают быть безжалостными и искать двух новых участников предвыборного процесса, которые смогут победить в ключевых штатах – Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, за счет которых Байдену удалось одержать победу на выборах.

При этом неизвестно, насколько эффективной является подобная стратегия. Участие в гонке полностью зависит от Байдена, который контролирует делегатов партии.

Ранее во время саммита НАТО глава США оговорился, заявив, что переспал с женой секретаря альянса Столтенберга. Позже он извинился за сказанное со сцены.

Источник: Axios
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