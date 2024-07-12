Axios: демократы устроили заговор ради выхода Байдена из президентской гонки

Они уже ищут нового кандидата на пост главы США

Высокопоставленные лица в демократической партии США создали внегласный комитет по отмене участия Байдена в выборах президента. И с каждым днем количество членов в нем только растет, сообщает Axios.

Всего в состав негласного комитета по свержению Байдена входят бывшие помощники Обамы, экс-советники Клинтон, избранные демократы, спонсоры, коллумнисты The New York Times, а также помощники самого президента.



Влиятельные демократы начали публичную кампанию по давлению на действующего лидера. Они делают заказные опросы общественного мнения, лоббируют бывших президентов, переманивают на свою сторону других членов партии, а также спонсоров. Основная миссия: вывести Байдена из предвыборной гонки как можно скорее.

Противники президента заявляют, что нужно забыть о нем и его помощнице Камале Харрис. Своих сторонников они убеждают быть безжалостными и искать двух новых участников предвыборного процесса, которые смогут победить в ключевых штатах – Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, за счет которых Байдену удалось одержать победу на выборах.

При этом неизвестно, насколько эффективной является подобная стратегия. Участие в гонке полностью зависит от Байдена, который контролирует делегатов партии.

Ранее во время саммита НАТО глава США оговорился, заявив, что переспал с женой секретаря альянса Столтенберга. Позже он извинился за сказанное со сцены.