Байден заявил о выходе из президентской гонки в случае проблем со здоровьем

Провалы лидера нации раздражают публику

Американские избиратели с ужасом наблюдают за тем, как ведет себя нынешний лидер страны Джо Байден. Политик регулярно попадает в конфузы, путает имена и факты, делает странные заявления и часто теряет ориентацию в пространстве. На этом фоне активно плодятся слухи о том, что престарелый президент страдает от деменции. Действующий глава Белого дома принял важное решение и сделал заявление.

Несмотря на череду скандалов, Джо Байден участвует в новой президентской гонке. Его главным оппонентом на предстоящих выборах стал бывший американский лидер Дональд Трамп. Байден заявил, что готов снять свою кандидатуру с выборов при одном условии. Политик откажется от претензий на высокий пост, если доктора официально поставят ему неутешительный диагноз.



"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то – врачи – пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", – как президент ответил на вопрос о том, при каком условии готов отказаться от участия в выборах.

Также Байден подчеркивал, что чувствует себя прекрасно и не испытывает нужды в серьезном медицинском вмешательстве. При этом политик заявил, что при необходимости готов пройти любые дополнительные проверки здоровья. Байден добавил, что гордится своим почтенным возрастом и считает, что с годами человек становится только мудрее.

Напомним, ранее Джо Байден крупно опозорился, допустив несколько странных ошибок во время речи о покушении на Дональда Трампа.