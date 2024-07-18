Джо Байден пожаловался на Илона Маска и его друзей-бизнесменов

Измученный Байден внезапно набросился на Илона Маска: "Я устал"
Джо Байден. Кадр: YouTube.com
Ситуация в Америке напоминает захватывающий сериал

Предвыборная гонка за пост президента Соединенных Штатов Америки в самом разгаре. Надо полагать, действующему американскому лидеру Джо Байдену, учитывая его почтенный возраст, приходится нелегко. Политика таскают по митингам, заставляют комментировать громкие события. Недавно измученный Байден неожиданно набросился на популярного американского миллиардера Илона Маска.

Известно, что предприниматель и изобретатель открыто поддерживает главного соперника Байдена на выборах, бывшего руководителя страны Дональда Трампа. Недавнее покушение на жизнь политика получило огромный резонанс. После вопиющего случая в прессе появилась информация о том, что Маск намерен ежемесячно переводить по 45 миллионов долларов в поддержку кампании Трампа. Впрочем, сам бизнесмен назвал это ложью.

Как бы там ни было, Байден явно очень недоволен позицией популярного в Америке и за ее пределами бизнесмена. Президент страны неожиданно набросился на миллиардера в социальных сетях. Байден утверждает, что Маск пытается за счет своих финансовых ресурсов оказать влияние на выборный процесс.

"Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы", – написал разозлившийся руководитель страны.

К слову, ранее появились странные подробности о жизни парня, которого подозревают в покушении на Дональда Трампа.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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