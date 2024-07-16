Напавшего на Трампа не взяли в команду по стрельбе из-за плохой меткости

История обрастает новыми вопросами

Пристальное внимание прессы приковано к обстоятельствам вопиющего происшествия, случившегося в Соединенных Штатах Америки 14 июля. Бывший американский лидер Дональд Трамп подвергся нападению во время своего выступления в Пенсильвании. Стрелка ликвидировали на месте. Теперь всплывают любопытные подробности его жизни.



Как известно, в подготовке и осуществлении атаки на политического деятеля подозревают молодого парня из Пенсильвании. Двадцатилетний американец еще до покушения демонстрировал ненависть по отношению к республиканцам и лично Дональду Трампу. По основной версии он занял позицию на крыше здания неподалеку от места выступления Трампа и оттуда совершил несколько выстрелов из винтовки.

Бывшие одноклассники молодого человека поделились подробностями его жизни, которые выглядят весьма странно на фоне решения стрелять по высокопоставленному политику. Оказалось, что у парня были серьезные проблемы с меткостью. Он хотел стать частью стрелковой команды в своей школе, однако из-за неуместных шуток и полного отсутствия таланта в этой сфере его никуда не брали.

Более того, парень пробовал попасть в команду по стрельбе из мелкокалиберных винтовок, но во время практики не смог поразить ни одну цель. Бывшие одноклассники отмечают, что молодой человек был до смеха ужасным стрелком, однако проявлял большой интерес к этой сфере.

К слову, ранее известная российская журналистка Маргарита Симоньян заявила, что покушение на Дональда Трампа и обстановка в Америке напоминают ей надоедливый телесериал.