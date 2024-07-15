Симоньян сравнила покушение на Трампа с надоедливым сериалом

Журналистка четко обозначила свою позицию

В мировом пространстве продолжают активно обсуждать резонансное покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Стрелок, которого ликвидировали на месте, повредил американскому политику ухо. Своим мнением по поводу резонансного происшествия поделилась популярная российская журналистка Маргарита Симоньян.



Судя по всему, журналистка весьма скептически относится к произошедшему. В социальных сетях Симоньян опубликовала пост, в котором сравнила инцидент с надоедливым телесериалом.

Маргарита обратила внимание, что в Соединенных Штатах Америки громкие события часто происходят по одному и тому же сценарию. Журналистка с иронией отметила, что наблюдать за этой страной иногда становится скучно, но все же появляется некая привычка, как к "главным героям сериала".

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