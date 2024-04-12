Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России

Трампа уличили в желании расширить границы России за счет одной страны
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com/
В прессе всплыли любопытные сведения

Когда бывший американский лидер Дональд Трамп еще возглавлял Соединенные Штаты Америки, он никак не мог смириться с тем, что Украина является независимым государством. С таким заявлением выступило авторитетное зарубежное издание Guardian, ссылаясь на бывшего директора по России в американском Совете Нацбезопасности Фиону Хилл.

Американка уверена, что сумела уличить Дональда Трампа в непреодолимом желании существенно расширить границы России за счет суверенного украинского государства. Фиона уверяет, что на посту президента Соединенных Штатов Америки Трамп придерживался мысли, что Украина должна быть частью Российской Федерации и никак иначе.

"Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России", – сообщила американка.

Своими размышлениями американский политик поделилась в беседе с писателем Дэвидом Сангером. Вскоре из-под его пера выйдет книга "Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада". В этом литературном произведении, в частности, будут изложены умозаключения госпожи Хилл.

Журналисты Guardian уже завладели одним экземпляром книжки и опубликовали на своих ресурсах заявление Хилл о Трампе. Сама же книга выйдет в свет через несколько дней, 16 апреля.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки продолжается предвыборная гонка. На этом фоне в прессе часто появляются заметки, порочащие то Трампа, то действующего лидера страны Джо Байдена. К слову, ранее стало известно, почему российский президент Владимир Путин сделал выбор в пользу Байдена, а не Трампа.

Источник: Guardian ✓ Надежный источник
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