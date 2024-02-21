Трамп преподал американцам удивительный урок истории: кто победил Гитлера

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Многие американцы всерьез считают, что это они в одиночку спасли мир от фашистов и Адольфа Гитлера. Информацию об этом детям вкладывают в головы со школьной скамьи. Однако оказалось, что истинную историю тех лет знает экс-лидер США Дональд Трамп. Он преподал американцам урок истории, который наверняка многих удивил.
Действующий кандидат на предстоящих президентских выборах от республиканской партии напомнил, что в свое время именно наша страна смогла разгромить сильнейших противников, перед которыми спасовали все остальные государства — Гитлера и Наполеона. Такое заявление он сделал в передаче на американском канале Fox News.
"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", — цитирует Трампа телеканал "360".
Кандидат в президенты Соединенных Штатов назвал Российскую Федерацию огромной по площади страной. По его мнению, чтобы партнеры Вашингтона по НАТО могли противостоять такой "мощи и силе", они как минимум должны позаботиться об увеличении расходов на военные нужды. Сейчас, по словам Трампа, европейские страны отстают от Америки на 150 миллиардов долларов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее Дональд Трамп отказался защищать НАТО перед Россией. Он заявил, что союзники США должны платить по счетам.
Киев требует больше вооружения
Каждый шаг нашего президента сильно интересует Запад