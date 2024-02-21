Трамп назвал Россию "военной машиной", которая победила Гитлера

Трамп преподал американцам удивительный урок истории: кто победил Гитлера
Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывший президент Штатов вспомнил важные исторические вехи

Многие американцы всерьез считают, что это они в одиночку спасли мир от фашистов и Адольфа Гитлера. Информацию об этом детям вкладывают в головы со школьной скамьи. Однако оказалось, что истинную историю тех лет знает экс-лидер США Дональд Трамп. Он преподал американцам урок истории, который наверняка многих удивил. 

Действующий кандидат на предстоящих президентских выборах от республиканской партии напомнил, что в свое время именно наша страна смогла разгромить сильнейших противников, перед которыми спасовали все остальные государства  —  Гитлера и Наполеона. Такое заявление он сделал в передаче на американском канале Fox News. 

"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина",  —  цитирует Трампа телеканал "360"

Кандидат в президенты Соединенных Штатов назвал Российскую Федерацию огромной по площади страной. По его мнению, чтобы партнеры Вашингтона по НАТО могли противостоять такой "мощи и силе", они как минимум должны позаботиться об увеличении расходов на военные нужды. Сейчас, по словам Трампа, европейские страны отстают от Америки на 150 миллиардов долларов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее Дональд Трамп отказался защищать НАТО перед Россией. Он заявил, что союзники США должны платить по счетам.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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