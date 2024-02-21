Бывший президент Штатов вспомнил важные исторические вехи

Многие американцы всерьез считают, что это они в одиночку спасли мир от фашистов и Адольфа Гитлера. Информацию об этом детям вкладывают в головы со школьной скамьи. Однако оказалось, что истинную историю тех лет знает экс-лидер США Дональд Трамп. Он преподал американцам урок истории, который наверняка многих удивил.

Действующий кандидат на предстоящих президентских выборах от республиканской партии напомнил, что в свое время именно наша страна смогла разгромить сильнейших противников, перед которыми спасовали все остальные государства — Гитлера и Наполеона. Такое заявление он сделал в передаче на американском канале Fox News.

"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", — цитирует Трампа телеканал "360".

Кандидат в президенты Соединенных Штатов назвал Российскую Федерацию огромной по площади страной. По его мнению, чтобы партнеры Вашингтона по НАТО могли противостоять такой "мощи и силе", они как минимум должны позаботиться об увеличении расходов на военные нужды. Сейчас, по словам Трампа, европейские страны отстают от Америки на 150 миллиардов долларов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее Дональд Трамп отказался защищать НАТО перед Россией. Он заявил, что союзники США должны платить по счетам.