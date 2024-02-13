Сенат США на процедурном голосовании одобрил проект помощи Киеву

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Сегодня, 13 февраля, стало известно, что пакетный законопроект, который подразумевает направление денежных средств из США киевскому режиму, Израилю и Тайваню, был одобрен во время очередного этапа рассмотрения. Об этом сообщает телеканал "360".
Как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о процедурном голосовании в американском сенате. Инициативу поддержали достаточное число сенаторов – 67 человек.
К слову, в Берлине встревожены тем, что Вашингтон может сократить поддержку Украины в случае избрания президентом Дональда Трампа, отмечает информационный ресурс "Радио 1".
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...