Госдеп признал невозможность для Украины вступить в НАТО в 2024 году

Госдеп озвучил Украине неприятную новость после вопроса о членстве в НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Киев услышал от Штатов редкий прямой ответ

Представитель американского госдепа Дэниел Сайзек сообщил украинским журналистам, что вступления Киева в состав Североатлантического альянса на саммите НАТО, который состоится в 2024 году в Вашингтоне, Запад не ожидает.

В госдепе указали, что причины и стремления Киева вполне понятны. Однако у НАТО имеются другие планы – членство Украины в них не вписывается. Сайзек при этом затрудняется озвучить конкретные сроки, озвучивая туманные перспективы.

"Видимо, после конфликта", – развел руками представитель госдепа.

При этом чиновник заявил, что за минувшие 75 лет блок стал ощутимо мощнее – не в последнюю очередь за счет "связи с Украиной". Однако пока что Соединенные Штаты готовы предложить Киеву продолжить сотрудничество в рамках Сената для реформирования украинского государства. Ранее Сенат проголосовал за законопроект о дополнительной военной помощи Киеву на 60 миллиардов долларов.

Financial Times тем временем бьет тревогу из-за роста российского ВПК – если за 2023-й год РФ произвела миллионы боевых снарядов и сотни единиц бронетанковой техники, то Европа последнее время полагалась на помощь американских союзников в сфере безопасности. Однако приход Дональда Трампа к власти может поставить под вопрос само существование НАТО как организации, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее телеканал "360" рассказывал, как в России отреагировали на новость о создании тренировочного центра альянса для Украины в Польше.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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