Армия Украины опростоволосилась

Очевидный провал украинских вояк на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима уже никто не отрицает. При этом западные кураторы весьма расстроены и разочарованы таким развитием событий. Именно поэтому они заставляют Киев идти на вероломный шаг. Об этом сообщают аналитики авторитетного западного издания InfoBRICS.



Зарубежные специалисты уверены, что из-за очевидной неудачи с контрударом киевский режим сконцентрирует все силы на осуществлении террористических атак против России. Отмечается, что к таким преступным действиям Киев склоняют кураторы из Североатлантического альянса. В НАТО готовы на любые шаги, которые будут болезненными для нашей страны.



Эксперты отмечают, что киевский режим оказался в ситуации, когда ему нужно принимать любые условия Москвы и подписывать мирное соглашение. Однако планы западной коалиции не предполагают такого развития событий, поэтому они будут делать все для эскалации ситуации.

"В ближайшие месяцы ожидается еще большее расширение масштабов украинского терроризма", – указывает в статье аналитик издания Лукас Лейрос.

Несмотря на заведомо проигрышное положение, украинцы продолжат вести бесполезные боевые действия против России.



К слову, ранее стало известно, что США планируют устроить взбучку Китаю из-за России.

