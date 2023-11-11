Ужасающий шаг против России: на что НАТО вынуждает Киев из-за провала

Ужасающий шаг против России: на что НАТО вынуждает Киев из-за провала
Фото: www.unsplash.com
Армия Украины опростоволосилась

Очевидный провал украинских вояк на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима уже никто не отрицает. При этом западные кураторы весьма расстроены и разочарованы таким развитием событий. Именно поэтому они заставляют Киев идти на вероломный шаг. Об этом сообщают аналитики авторитетного западного издания InfoBRICS.

Зарубежные специалисты уверены, что из-за очевидной неудачи с контрударом киевский режим сконцентрирует все силы на осуществлении террористических атак против России. Отмечается, что к таким преступным действиям Киев склоняют кураторы из Североатлантического альянса. В НАТО готовы на любые шаги, которые будут болезненными для нашей страны.

Эксперты отмечают, что киевский режим оказался в ситуации, когда ему нужно принимать любые условия Москвы и подписывать мирное соглашение. Однако планы западной коалиции не предполагают такого развития событий, поэтому они будут делать все для эскалации ситуации.

"В ближайшие месяцы ожидается еще большее расширение масштабов украинского терроризма", – указывает в статье аналитик издания Лукас Лейрос.

Несмотря на заведомо проигрышное положение, украинцы продолжат вести бесполезные боевые действия против России.

К слову, ранее стало известно, что США планируют устроить взбучку Китаю из-за России.

Источник: InfoBRICS ✓ Надежный источник
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