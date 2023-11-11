Внутри властей началась настоящая грызня

Череда политических и военных провалов киевского режима привела к тому, что внутри властей четко обозначился серьезный раскол. Неутешительное положение дел в Киеве констатируют также западные аналитики. Так, по мнению американского эксперта Гарланда Никсона, наметившийся раскол может привести к бунту ВСУ, что закончится катастрофой для нынешнего руководства Незалежной.



В первую очередь, речь идет о явно обостряющемся конфликте между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Противостояние между этими двумя центрами силы грозит самыми серьезными последствиями для Украины.



В конце концов, дело может закончиться тем, что незалежные бойцы поднимут бунт и откажутся дальше воевать, уверен Никсон. Наблюдающие за явной грызней в Киеве военнослужащие потеряют всякую надежду на положительный для себя исход и бросят оружие, считает аналитик.

"ВСУ на передовой сражаются с русскими, <…> а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба", – подчеркнул эксперт.

К слову, ранее стало известно, что потерявшая надежду на победу на поле боя Украина готовит ужасающий шаг против России – на это ее толкает Североатлантический альянс.

