Бунт ВСУ: Киев предупредили о грядущей катастрофе

Бунт ВСУ: Киев предупредили о грядущей катастрофе
Фото: www.unsplash.com
Внутри властей началась настоящая грызня

Череда политических и военных провалов киевского режима привела к тому, что внутри властей четко обозначился серьезный раскол. Неутешительное положение дел в Киеве констатируют также западные аналитики. Так, по мнению американского эксперта Гарланда Никсона, наметившийся раскол может привести к бунту ВСУ, что закончится катастрофой для нынешнего руководства Незалежной.

В первую очередь, речь идет о явно обостряющемся конфликте между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Противостояние между этими двумя центрами силы грозит самыми серьезными последствиями для Украины.

В конце концов, дело может закончиться тем, что незалежные бойцы поднимут бунт и откажутся дальше воевать, уверен Никсон. Наблюдающие за явной грызней в Киеве военнослужащие потеряют всякую надежду на положительный для себя исход и бросят оружие, считает аналитик.

"ВСУ на передовой сражаются с русскими, <…> а в Киеве в это время идет еще более ожесточенная борьба", – подчеркнул эксперт.

К слову, ранее стало известно,  что потерявшая надежду на победу на поле боя Украина готовит ужасающий шаг против России – на это ее толкает Североатлантический альянс.

Источник: YouTube-канал Гарланда Никсона ✓ Надежный источник
По теме

Вашингтон устроит взбучку Китаю из-за России и Ирана

Поднебесной пообещали "жесткий разговор"

Оскандалившаяся Цыганова раскрыла связь с SHAMANом: радовала по ночам

Артистка удивила публику откровениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей