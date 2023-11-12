Озвучено вероятное будущее конфликта

Политика Белого дома может привести к тому, что в конечном итоге Украина лишится большинства своих территорий. Вашингтон препятствует мирным переговорам Киева с Москвой, что в будущем приведет к печальным последствиям для украинского государства, уверен военный аналитик Игорь Никулин.

В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что после окончания СВО Украине могут оставить всего шесть областей – те, которые достались стране от Речи Посполитой. Это Львов, Ужгород и Тернополь и остальная часть западных регионов.

По его словам, будущее Владимира Зеленского, по сути, уже предрешено. Эксперт полагает, что глава Украины окажется в тюрьме – вопрос лишь в сроках, когда это произойдет.

"Даже если Зеленский не сбежит из страны, то судьба его будет весьма печальна", – подытожил Никулин.

Ранее украинские власти предупредили о высокой вероятности бунта в стране.