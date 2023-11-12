Озвучена вероятная причина смерти Зеленского

Эксперты раскрыли дальнейшую судьбу лидера

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказывается идти на переговоры с Россией, несмотря на захлопывание украинского контрнаступления. Бывший советник Кучмы Олег Соскин полагает, что в конечном итоге украинского лидера придется ликвидировать, чтобы урегулировать конфликт. Политолог Павел Данилин озвучил вероятную причину смерти Зеленского в сложившихся условиях.

По его словам, в самом начале у главы Украины еще был шанс на спасение. Теперь возможности нажать на тормоз у него нет. В текущей ситуации, уверяет эксперт, Зеленский невыгоден Западу. Из-за неспособности украинской армии нанести серьезный вред России его практически списали со счетов. И теперь американцы озабочены тем, как выйти из конфликта наилучшим образом.

В этом свете Данилин полагает, что вероятность устранения Владимира Зеленского крайне высокая. И сценариев может быть несколько.

"От обвинения его в коррупции до переворота майданного типа. Наиболее вероятным мне кажется устранение Зеленского посредством ракетного удара, в котором обвинят, конечно же, Россию", – отметил политолог.

Также он не исключает военный переворот, который, по его мнению, ничем не будет отличаться от майдана.

Ранее эксперты предположили, что после окончания СВО на Украине останется всего шесть областей.