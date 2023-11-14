Позицию обозначили в США

Положение Вооруженных сил Незалежной оставляет желать лучшего. Однако представители киевского режима продолжают упрямиться и стараются сделать вид, что еще могут победить нашу страну на поле боя. В большинстве своем даже западные кураторы уже явно демонстрируют неверие в такое развитие событий. Однако все еще звучат голоса, которые рассуждают о шансах киевского режима на успех. Впрочем, весьма призрачных.



Так, единственно возможное условие, при котором Украина "победит" Россию, назвали в Соединенных Штатах Америки. Соответствующая информация появилась в авторитетном американском издании Newsweek, которое ссылается на сотрудника местного конгресса, отмечает телеканал "360".



Американский политический деятель прямо заявил, что победа Киева над Москвой на поле боя возможна только при условии прямого вмешательства армии США в военный конфликт. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



При этом сотрудник конгресса отметил, что вашингтонская администрация никогда не согласится на такое развитие событий, передает информационный ресурс "Свободная пресса". В США хорошо понимают последствия глобального конфликта, который обязательно будет развязан при таком сценарии. Более того, американец считает, что вскоре Вашингтон и вовсе откажется от поддержки Киева.



Тем временем, Россия продолжает наращивать мощь в военной сфере. Недавно стало известно о подготовке к выпуску крылатого супероружия.

