Главком ВСУ набирает популярность на фоне растущего антирейтинга действующего президента, указывает политолог Раевский

Вышла статья Залужного в американском престижном журнале "Экономист", в которой он говорит, что война забрала огромное количество жизней, что она бессмысленна, зашла в позиционный тупик и Украина долго не продержится. В результате наступления Украина потратила все резервы: людские, в технике и в боеприпасах, а также получила обрушение экономики. Политолог Дмитрий Раевский задается вопросом: зачем, если нет никаких достижений?

Залужный и Зеленский

Почему Залужный дал такое интервью, зная, что оно повлияет на выделение денежных средств Украине? Идет противостояние между Залужным, который человек американцев и Зеленским, который человек британцев. Именно Борис Джонсон, повлияв на Зеленского, остановил переговоры полтора года назад в Турции между Россией и Украиной. Тогда все договорённости, согласно которым наши стали выводить войска из-под Киева, Сумской и Черниговской областей, были нарушены украинской стороной. Мы нашу часть договоренностей выполнили. Британцам нужно постоянно мстить России за свои обиды, потому что именно Россия развалила Британскую империю. Британская империя была самой огромной в мире. Только сухопутные территории ее были больше любой другой империи за всю историю планеты, а Россия взяла и уничтожила Британскую империю за несколько ударов. Залужный выступил против Зеленского, фактически предав его. Он пользуется абсолютной поддержкой в войсках, и если Зеленский его уволит или арестует, то возможен военный переворот, потому что уровень поддержки Зеленского в войсках ниже 7%.

На Украине зреет революция, и хорошо бы она произошла, чтобы Зеленского и всю его коррумпированную администрацию украинцы бы свергнули. Тогда бы СВО закончилась. Залужный против того, чтобы гибли украинские солдаты. Ради политических целей Зеленского около 500 тысяч украинцев погибло и более 3 миллионов стали инвалидами. План украинской мобилизации сейчас выполнен лишь на 10%, и то сверхусилиями, когда людей хватали на улицах, избивали и иногда даже в наручниках отправляли на передовую, а также набирали женщин, детей и инвалидов.

Украина в руинах

На Украине рухнула не только экономика, но и сельское хозяйство. Экспорт пшеницы и подсолнечного масла из Украины на Запад практически прекратился. Польша, Румыния, Молдавия ввели эмбарго. Зерновой поток через одесские порты прекратился из-за ударов по инфраструктуре. Урожай упал в цене, и вести сельское хозяйство на плодородных украинских землях стало нерентабельно. В следующем году Украина даже себя прокормить не сможет.

Для металлургии нужны поставки газа и электроэнергии. Электричество Украина раньше экспортировала, а сейчас только потребляет. Собственного газа стало тоже мало, а мужчин забирают на войну. Руду приходится поставлять из-за границы, а через порты ее не доставить – остается железная дорога, что приводит к удорожанию ресурсов и снижению рентабельности. Самые доходные статьи дохода Украины: сельское хозяйство, сталелитейная промышленность, производство двигателей рухнули. ВПК своего как не было, так и нет. Беспилотники раньше украинцы покупали частями в Китае и у себя собирали. Китай перестал осуществлять поставки – у украинцев недостаток дронов сейчас.

Зимой Россия начнет удары по украинским подстанциям, выполняя план Суровикина. Достаточно вывести из строя около 30 распределительных подстанций, чтобы Украину накрыла темнота, потому что все трансформаторы производились в Советском Союзе, а европейские не подходят. Теплоэлектростанции тоже будут подвергнуты ударам, поэтому электричества в стране не будет, а без электричества нет промышленного производства, нет налогов и ВВП, нет зарплаты госслужащим, бюджетникам и военным. Это революционная ситуация, поэтому подтолкнуть Украину к революции несложно.

Революция на Украине

Революция прекратит СВО, а чем дольше будут идти военные действия, тем больше разрушений на Украине, а восстанавливать ведь придется нам. Украина, так и Молдавия с Приднестровьем войдут в состав России, в этом нет сомнений, вопрос – в каком состоянии