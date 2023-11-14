Зеленский откажется от мира с Россией даже после окончания СВО - Буданов

Зеленский откажется от мира с Россией даже после окончания СВО - Буданов
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Завершение боевых действий не избавит стороны от взаимных претензий

И Москва, и Киев откажутся от мирных соглашений после завершения боевых действий. Такое мнение выразил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пояснивший, что этот конфликт относится к тем, где юридические претензии останутся открытыми после его фактического завершения. 

В качестве примера Буданов привел давние претензии Японии к Курильским островам. Токио 70 лет не оставляет попыток добиться от РФ уступок, не соглашаясь с итогами Второй мировой войны.

"Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", – высказался Буданов.

Российская сторона, впрочем, многократно предлагала Украине сесть за стол переговоров. Однако Банковая в ответ ввела запрет на диалог с Москвой на законодательном уровне.

В конце октября лидер российской дипломатии Сергей Лавров отмечал, что Кремль готов к серьезным предложениям, которые могли бы повлиять на ход боевых действий на Украину в благоприятную сторону. Однако соответствующие инициативы, со слов главы российского МИД, были "сорваны англосаксами" еще в прошлом году.

Ранее в медиа просочились слухи о гибели Буданова – по одной из версий, глава украинского ГУР якобы погиб при ракетном ударе. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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