Песенка Незалежной спета

Киевский режим продолжает упорствовать и старается создать хотя бы призрачную видимость того, что он еще не полностью разгромлен. Однако постепенно даже на Западе начинают признавать бессмысленность дальнейших агрессивных действий Украины в отношении России. С печальным для Киева объявлением выступил отставной американский разведчик Тони Шаффер.



Опытный американский аналитик, как и многие его коллеги, констатировал разгром хваленного контрудара украинцев. Шаффер отметил, что после позорного провала незалежных вояк бойцы российской армии уверенно перешли в наступление и активно продвигаются на разных участках проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима.

"Есть один факт, которые уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга",– заявил аналитик из США.



Специалист добавил, что в таких условиях уже невозможно отрицать страшные потери, которые понесла украинская армия. Действия киевского режима привели к огромному количеству бессмысленных смертей.



К слову, ранее стало известно о возможном государственном перевороте на Украине.

