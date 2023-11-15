Киеву объявили о катастрофе: "По всей линии фронта"

Киеву объявили о катастрофе: "По всей линии фронта"
Фото: www.unsplash.com
Песенка Незалежной спета

Киевский режим продолжает упорствовать и старается создать хотя бы призрачную видимость того, что он еще не полностью разгромлен. Однако постепенно даже на Западе начинают признавать бессмысленность дальнейших агрессивных действий Украины в отношении России. С печальным для Киева объявлением выступил отставной американский разведчик Тони Шаффер.

Опытный американский аналитик, как и многие его коллеги, констатировал разгром хваленного контрудара украинцев. Шаффер отметил, что после позорного провала незалежных вояк бойцы российской армии уверенно перешли в наступление и активно продвигаются на разных участках проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима.

"Есть один факт, которые уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга",– заявил аналитик из США.

Специалист добавил, что в таких условиях уже невозможно отрицать страшные потери, которые понесла украинская армия. Действия киевского режима привели к огромному количеству бессмысленных смертей.

К слову, ранее стало известно о возможном государственном перевороте на Украине.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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