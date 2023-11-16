Новый "партнер" Зеленского привел в бешенство британцев

Новый "партнер" Зеленского привел в бешенство британцев
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Людей раздражает происходящее на Украине

Буквально на днях в Великобритании был назначен новый руководитель местного МИД. Им стал бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Практически сразу после получения высокой должности шеф дипломатии Соединенного королевства отправился в Киев, чем взбесил своих сограждан.

Многие отметили, что таким жестом Кэмерон ясно дал понять, что всеми руками поддерживает киевский режим и будет новым близким "партнером" украинского лидера Владимира Зеленского. Официальный визит стал первым для дипломата после его назначения на пост главы МИД Британии 13 ноября, отмечает телеканал "360".

В социальных сетях простые британцы делятся своими эмоциями. Люди понимают, что такие близкие отношения высокопоставленного чиновника с киевским режимом приведут к новым тратам на Вооруженные силы Незалежной.

"Без сомнения, Зеленский уже достал свою миску для пожертвований, и мы ее наполним", "Не надо давать ему еще миллионы. Потребуйте отчет об уже использованных средствах", – пишут разъяренные британцы.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Кэмерон был руководителем британского кабмина в 2010-2016 годах, он ушел с этой должности после того, как большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза.

К слову, ранее было объявлено о катастрофе, надвигающейся на Украину по всем фронтам.

Источник: The Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

Внуку Пугачевой предрекли большие проблемы после возвращения в Россию

Налоговая не простит ему долги – дело может дойти до продажи имущества

Китай ответил на нанесенное Байденом оскорбление Си Цзиньпина

Лидер опять сделал одиозное заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей