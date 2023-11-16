Людей раздражает происходящее на Украине

Буквально на днях в Великобритании был назначен новый руководитель местного МИД. Им стал бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Практически сразу после получения высокой должности шеф дипломатии Соединенного королевства отправился в Киев, чем взбесил своих сограждан.



Многие отметили, что таким жестом Кэмерон ясно дал понять, что всеми руками поддерживает киевский режим и будет новым близким "партнером" украинского лидера Владимира Зеленского. Официальный визит стал первым для дипломата после его назначения на пост главы МИД Британии 13 ноября, отмечает телеканал "360".



В социальных сетях простые британцы делятся своими эмоциями. Люди понимают, что такие близкие отношения высокопоставленного чиновника с киевским режимом приведут к новым тратам на Вооруженные силы Незалежной.

"Без сомнения, Зеленский уже достал свою миску для пожертвований, и мы ее наполним", "Не надо давать ему еще миллионы. Потребуйте отчет об уже использованных средствах", – пишут разъяренные британцы.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Кэмерон был руководителем британского кабмина в 2010-2016 годах, он ушел с этой должности после того, как большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза.



К слову, ранее было объявлено о катастрофе, надвигающейся на Украину по всем фронтам.

