Киевский режим отчаянно пытаются спасти

В свое время западные кураторы сделали ставку на нынешние украинские власти, рассчитывая их руками подорвать стабильность в России. Однако время показало, что такая идея оказалась проигрышной. На Западе уже понимают, что у Незалежной нет шансов на успех. Кураторы Киева вынесли тайное предупреждение текущему руководителю Украины Владимиру Зеленскому.



Статья с соответствующей информацией появилась на страницах авторитетного американского издания Time. Сообщается, что в не официальных беседах Зеленского пытаются склонить к проведению мирных переговоров, чтобы сохранить хотя бы какую-то власть у Киева. Лидеру Незалежной объясняют, что у него нет шансов выиграть в противостоянии с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

"Западные лидеры тайно предупреждают Зеленского, что время работает не на его стороне", – указано в статье зарубежной газеты.

Однако, как отмечают аналитики издания, пока президент Незалежной артачится и не хочет соглашаться на мирные переговоры. В западных странах все больше переживают из-за того, что им приходится делать колоссальные финансовые вливания в заведомо тупиковый проект.



К слову, ранее жители Великобритании взбесились из-за нового "партнера" Владимира Зеленского, который может попытаться вытянуть из бюджета Соединенного королевства еще больше денег для поддержки киевского режима.

