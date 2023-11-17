И прямо заявил, что без союзников Киеву не справиться

Украинская армия вынужденно отступит, если коллективный Запад прекратит поддержку Киева, признал президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер указал, что в настоящее время в список его приоритетных задач входит получение финансовой и военной поддержки от западных союзников. Проблема для администрации в Киеве заключается в смещении внимания Запада на ситуацию с Израилем и ХАМАС. Более того, Запад убежден, что военные поставки Украине не сулят ему никакой стратегической выгоды, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Без их поддержки мы отступим", – высказался Зеленский, выступая перед представителями медиа.

Как пишет Bloomberg, буквально недавно Зеленский пытался убедить Запад, что ВСУ смогут обеспечить себе подготовку к боям за зиму. Однако усталость Вашингтона и ЕС от украинского конфликта продолжает расти. По данным NBC, Европа с Соединенными Штатами обсуждают варианты переговоров с российской стороной, пытаясь наметить общие контуры потенциальных соглашений.

Ранее политолог Дмитрий Раевский рассказывал о нарастающем политическом противостоянии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Зеленским. Первый успел дать интервью для Economist, заявив о бессмысленности и губительности происходящего конфликта для Украины.