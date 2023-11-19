В офисе Зеленского признали неспособность выстоять против России

Подоляк уверен, что через 10-15 лет Украины не будет

Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в неспособности Украины выстоять в противостоянии с Россией. По словам чиновника, у Москвы есть возможность выделять огромные средства на ведение боевых действий – в отличие от Киева.

У Украины, сетует Подоляк, нет ни шанса на сохранение в "исторической перспективе" через десять или пятнадцать лет.

Успех украинских вооруженных сил, указал Подоляк, будет определяться соотношением ресурсов между Киевом и Москвой, количеством вооружения в сравнении с противником и сроком его использования в боевых действиях.

Чтобы нивелировать превосходство противника в военной мощи, указал Подоляк, Украине необходимо планомерно уничтожать российское вооружение.

"Нужно, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов", – высказался украинский чиновник.

Напомним, пятимесячная попытка украинских войск в наступлении на трех ключевых направлениях не возымела успеха, несмотря на крупные мобилизационные ресурсы и оснащенность западной бронетехникой. По словам президента России Владимира Путина, с июня потери ВСУ превысили 90 тыс. человек, более 550 танков и практически 1,9 тысячи бронемашин.