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Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в неспособности Украины выстоять в противостоянии с Россией. По словам чиновника, у Москвы есть возможность выделять огромные средства на ведение боевых действий – в отличие от Киева.
У Украины, сетует Подоляк, нет ни шанса на сохранение в "исторической перспективе" через десять или пятнадцать лет.
Успех украинских вооруженных сил, указал Подоляк, будет определяться соотношением ресурсов между Киевом и Москвой, количеством вооружения в сравнении с противником и сроком его использования в боевых действиях.
Чтобы нивелировать превосходство противника в военной мощи, указал Подоляк, Украине необходимо планомерно уничтожать российское вооружение.
"Нужно, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов", – высказался украинский чиновник.
Напомним, пятимесячная попытка украинских войск в наступлении на трех ключевых направлениях не возымела успеха, несмотря на крупные мобилизационные ресурсы и оснащенность западной бронетехникой. По словам президента России Владимира Путина, с июня потери ВСУ превысили 90 тыс. человек, более 550 танков и практически 1,9 тысячи бронемашин.
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