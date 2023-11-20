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Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что прибыл с визитом в украинскую столицу. Вместе с тем шеф Пентагона заверил Украину, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку своим союзникам.
Остин уточнил, что намерен встретиться с первыми лицами Незалежной для передачи "важного послания" – речь идет о той самой военной и политической поддержке Киева в военном конфликте против России.
"Как сейчас, так и в будущем", – пафосно выразился Остин.
Как уточняет телеканал "360", темой на встрече с представителями правительства Владимира Зеленского станет стратегическое взаимодействие двух стран, военная поддержка ВСУ предстоящей зимой и обеспечение украинских войск всем необходимым в будущем.
Военная помощь от западных союзников является для Киева одной из ключевых тем. По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ВСУ направили на фронт танки Leopard, лишенные дополнительной брони. При этом толщина у самого "Леопарда" составляет какие-то 70 миллиметров.
Украина, к тому же, уступает России в "борьбе дронов". "Пятый канал" указывает, что российская армия успешно глушит вражеские БПЛА, которые стали часто падать на землю безо всяких причин.
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