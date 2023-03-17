Стало известно о массовой гибели солдат США

В Минобороны бьют тревогу

Новый глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что в качестве одной из первых задач после вступления на должность намерен сделать борьбу с массовой гибелью американских солдат, вызванной самоубийством. Для этого он учредил Независимый контрольный комитет по предупреждению и реагированию на суицидальные случаи, говорится в заявлении ведомства.

Сейчас министр обороны США предпринимает оперативные действия для того, чтобы минимизировать подобные инциденты в рядах американской армии. К примеру, он ускорил процесс найма специалистов в области психологической помощи военным. Также Остин поручил Агентству здравоохранения Министерства обороны расширить охват подобных консультаций для солдат.

Министерство обороны США собирается проводить работу по оказанию помощи военным с алкоголизмом, вести регулярные беседы с психологом. Как отметил Остин, люди в армии являются ценным ресурсом, поэтому нужно стараться по максимуму сберечь им жизни.

За 2021-ый год в США по причине самоубийства скончалось 176 солдат. Среди них были матросы, сержанты и офицеры. Чаще всего проблема касалась белокожих мужчин до 30 лет, а также тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях. Данные за 2022-ой год Пентагон не публиковал.

Ранее стало известно о массовой гибели иностранных наемников под Бахмутом.