Министры провели беседу

Сегодня, 15 марта, любопытными новостями поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Сообщается, что в среду состоялся диалог между руководителем Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и начальником Пентагона Ллойдом Остином.



Как сообщили в российском военном министерстве, беседа двух высокопоставленных лиц состоялась по инициативе американской стороны. В Министерстве обороны России не стали раскрывать детали переговоров. Также не указана цель звонка американского министра.



При этом последние два дня главной темой в информационном пространстве остается ситуация вокруг сбитого над Черным морем американского беспилотника. Наша страна намерена поднять технику американцев со дна моря и изучить ее. При этом Вашингтон готов приложить максимальные усилия для того, чтобы помешать этому. К слову, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов ранее заявил, что подъем сбитого БПЛА может сопровождаться серьезным риском.

