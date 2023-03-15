Глава Пентагона дозвонился Шойгу

Глава Пентагона дозвонился Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
Министры провели беседу

Сегодня, 15 марта, любопытными новостями поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Сообщается, что в среду состоялся диалог между руководителем Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и начальником Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщили в российском военном министерстве, беседа двух высокопоставленных лиц состоялась по инициативе американской стороны. В Министерстве обороны России не стали раскрывать детали переговоров. Также не указана цель звонка американского министра.

При этом последние два дня главной темой в информационном пространстве остается ситуация вокруг сбитого над Черным морем американского беспилотника. Наша страна намерена поднять технику американцев со дна моря и изучить ее. При этом Вашингтон готов приложить максимальные усилия для того, чтобы помешать этому. К слову, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов ранее заявил, что подъем сбитого БПЛА может сопровождаться серьезным риском.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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