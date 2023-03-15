Россия намерена опуститься на дно за беспилотником

Главной темой последних дней стал скандал со сбитым американским БПЛА MQ-9 Reaper. Техника покоится на дне Черного моря, однако вскоре ее могут поднять на поверхность. С предостережением по этому поводу выступил бывший глава Черноморского флота России Владимир Комоедов.



Российский адмирал подчеркнул, что подводные силы Военно-морского флота нашей страны способны выполнить сложную задачу и явить на свет американскую машину. Однако риски при выполнении данной миссии весьма велики. Дело в том, что коварный украинский противник обязательно постарается использовать ситуацию для того, чтобы нанести удар по нашим спецам.



Во время выполнения задачи водолазы и другие профи могут быть весьма уязвимы. Несложно догадаться: киевский режим многое отдаст за то, чтобы сорвать планы России по извлечению американского беспилотника.



При планировании операции очень важно учесть все нюансы. Эксперты миссии должны находиться под надежной защитой.



"Сразу возникнет угроза удара со стороны Украины, в том числе при помощи подводных диверсантов и беспилотников", – подчеркнул опытный специалист.

