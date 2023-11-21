Зеленский высказался о намерении убить Путина

Зеленский высказался о намерении убить Путина
Фото: кадр The Sun
Украинский лидер рассказал о покушениях

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию The Sun, в котором рассказал о череде покушений на его жизнь – все, по его словам, были организованы Россией.

Украинский лидер утверждает, что сейчас он спокойно воспринимает новость, что кто-то предпринимал попытку его убить. Интереснее всего было в первый раз, когда он не знал, что с этим делать. Сейчас же разведка просто сообщает ему подробности.

"Сколько их было? В действительности я до конца не знаю, правда не знаю. Думаю, не менее пяти-шести. Забавно, что один из последних планов назвали "Майдан-3", что означает смену президента. Возможно, не путем убийства, просто сменить. Они бы задействовали любые инструменты, которые имеют", – заявил Зеленский.

Он утверждает, что провернуть операцию планировали уже в конце 2023-го года.

Говоря о том, использует ли Украина шанс убить Путина, если будет для этого подходящий момент, Зеленский заявил: "Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

Также в беседе Владимир Зеленский заявил, что военные не должны заниматься политикой, если они задействованы в боевых действиях. По его словам, это сильно влияет на поведение на передовой, указывает телеканал "360".

При этом он указал, что армейский человек имеет право на политическую деятельность, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Глава Украины дополнительно отметил, что исключает достижения мира с Россией "любой ценой", несмотря на трудности, с которыми сейчас сталкиваются украинцы на поле боя, отмечает RT

Источник: The Sun
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