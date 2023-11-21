Раскрыт главный страх Киева

Вторая зима в период военного конфликта на Украине будет ужасной, пишет Der Standard. По заявлению журналистов, Россия готовит новую массовую атаку на инфраструктуру страны, подготовив запасы ракет в Крыму. Тем не менее, указано в статье, сейчас украинская система ПВО значительно мощнее, чем была год назад.

Журналисты отмечают, что ВСУ за полгода контрнаступления не удалось особо продвинуться по позициям. Там, где летом они планировали "освобождение", теперь висит серьезная угроза, которой боятся украинские командующие: окопное противостояние.

На этом фоне Киев попытается заняться пиаром, чтобы убедить Запад в способности Украины дать отпор России и также попытаться получить еще больше вооружений. Оба пункта в некоторой степени противоречат друг другу, поэтому действовать придется крайне аккуратно и вероятность провала велика.

"Без пополнения изношенной за месяцы боев техники Украина не сможет весной снова перейти в наступление, как планировалось. Киев и по сей день ждет истребители F-16", – напомнили немцы.

Сейчас, по словам российских военных, ВСУ сталкиваются с логистическими трудностями на Купянском направлении, сообщает RT. Противник пытается нарастить силы, но такой возможности у него нет.

Ранее Владимир Зеленский высказался о намерении убить Путина и рассказал о покушениях.

