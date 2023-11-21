Кремль ответил Зеленскому на угрозы устранить Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона многократно покушалась на жизнь президента РФ Владимира Путина, однако Киев не достиг никаких успехов.
Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал высказывание Владимира Зеленского, заявившего, что у Киева есть право на устранение Путина.
Песков, в частности, напомнил о бесчисленных словесных попытках в отношении Путина со стороны украинских официальных лиц. Однако к желаемому результату это не привело.
Вне зависимости от заявлений Киева, добавил Песков, Россия достигнет всех целей и задач, поставленных в рамках специальной операции.
Как отмечает "Радио 1", Зеленский ранее заявил о некоем праве Украины на убийство президента России, объяснив все законами военного конфликта, во время которого у Киева, с его слов, нет ограничений против Москвы и лиц государства-противника. Зеленский также сообщил, что сам успел пережить несколько покушений, однако с каждым разом "становится все легче".
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