В Москве указали, что не впервые сталкивались с подобным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона многократно покушалась на жизнь президента РФ Владимира Путина, однако Киев не достиг никаких успехов.

Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал высказывание Владимира Зеленского, заявившего, что у Киева есть право на устранение Путина.

Песков, в частности, напомнил о бесчисленных словесных попытках в отношении Путина со стороны украинских официальных лиц. Однако к желаемому результату это не привело.

Вне зависимости от заявлений Киева, добавил Песков, Россия достигнет всех целей и задач, поставленных в рамках специальной операции.

Как отмечает "Радио 1", Зеленский ранее заявил о некоем праве Украины на убийство президента России, объяснив все законами военного конфликта, во время которого у Киева, с его слов, нет ограничений против Москвы и лиц государства-противника. Зеленский также сообщил, что сам успел пережить несколько покушений, однако с каждым разом "становится все легче".