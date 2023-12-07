Зеленский открыл охоту на перебежчиков: политолог прокомментировал убийство Кивы

Агонизирующий украинский режим предупреждает таким образом "своих", чтобы никто не вздумал сбегать

В Московской области 6 декабря выстрелом в голову был убит экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, перед началом СВО перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время.

По данным агентства Reuters и ряда украинских СМИ, за убийством бывшего нардепа может стоять Служба безопасности Украины. Информацию о том, что Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ, подтверждают также источники украинских медиа.

Политолог Дмитрий Раевский, комментируя специально для "Утро.ру" это резонансное убийство, обратил внимание на тот факт, что если раньше СБУ охотилась на российских патриотов, то в последнее время было совершено уже два покушения на представителей украинского истеблишмента – вначале был Олег Царев (ему удалось выжить), теперь – Кива.

"Это очень интересный сигнал, что украинская власть стала охотиться за перебежчиками. Нам это очень четко говорит о том, что украинская власть боится своего будущего. Поэтому она дает сигнал своим же: "Если даже вы сбежите в Россию, мы будем вас преследовать и убивать", – объяснил позицию Киева политолог.

При этом Раевский задается вопросом, чего боится Киев? Учитывая постоянные провалы в ходе неудачного наступления, занявшего несколько месяцев, стало понятно, что ему не светит ничего, кроме поражения – особенно на фоне нежелания американцев оставаться спонсорами Киева.

"Это означает, что, когда закончатся снаряды на фронте, где-то к февралю фронт посыплется. Причем, посыплется так быстро, что города будут сдаваться один за другим. И сдавать их будут сами украинцы", – уверен политолог.

В итоге, считает Раевский, покушение на Царева, а затем и убийство Кивы – это такой знак украинцам, что власть будет преследовать тех, кто от них отвернется.

"Но я думаю, что украинцев это не остановит. Во-первых, выбирая между проигравшим и победителем украинцы исторически всегда примыкали к победителям, а, во-вторых, во власти тысячи украинцев, которые захотят поменять папахи на "буденовки". Наконец, в-третьих, вся эта ситуация показывает, что падение режима Зеленского уже близко. Еще несколько недель, и мы увидим совсем другую политическую картину на Украину, там настанет свой 1917 год", - резюмирует Раевский.