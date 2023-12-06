Эксперт шоу "60 минут" погиб при подозрительных обстоятельствах

Мужчина был известен своими резкими заявлениями

Источники телеканала РЕН ТВ сообщают, что эксперт шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Илья Кива был найден мертвым у себя в доме в Подмосковье. Ему было 46 лет.

Бывший украинский нардеп погиб при странных обстоятельствах. На здоровье в последнее время он не жаловался. На нем были обнаружены насильственные следы, передает Mash. Ответственность за произошедшее на себя взяла СБУ. Сейчас на месте работают следователи.

В последний раз Илья Кива выходил на связь утром, 6 декабря – в день смерти. Он оставлял запись в соцсетях.

Эксперт стал известен после событий 2014-го года, когда примкнул к радикалистам и выступал против России. После политик оказался в партии Медведчука, из которой его выгнали два года назад. Кива отправился жить в Испанию, а затем решил обосноваться в России.

Бывший депутат был частым гостем на российских политических ток-шоу. Илья Кива был известен своими резкими заявлениями, из-за которых его даже выгоняли с эфиров. На Украине против него было возбуждено дело.