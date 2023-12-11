Российская армия продолжает перемалывать врага

Еще совсем недавно представители западных государств вместе с украинскими марионетками пытались убедить весь мир в том, что Вооруженные силы Незалежной способны одержать победу над российской армией. Однако реальное положение дел продемонстрировало, что все обстоит ровно наоборот. На фоне очевидных провалов украинских военных риторика апологетов киевского режима заметно изменилась. На это обратил внимание известный российский политолог Дмитрий Раевский.

"Неудачи на фронте сильно уронили дух украинской армии, и солдаты ее повсеместно сдаются в плен. Не только Арестович, но даже и Гордон стали говорить, что Зеленский ведет страну в ад", – отметил эксперт.

Более того, политолог подметил, что видный украинский пропагандист Алексей Арестович даже начал рассуждать о высоком духе и нравственных корнях русского солдата, который готов отдать жизнь за Святую Русь.

В то же время Украина практически растеряла своих союзников, а также израсходовала все военные ресурсы. Большинство хорошо обученных украинских военных ликвидированы, их остатки переброшены в Авдеевку, где и "перемалываются". В рядах Вооруженных сил Незалежной становится все больше женщин, а также пожилых мужчин.

"Простые украинцы уже четко поняли, что все их беды – это ошибки государственной и военной власти", – добавил Раевский.

Плачевное состояние украинских военных и явная поддержка России со стороны многих государств привели к кардинальным переменам в настроениях на международной арене.

"В мире сейчас меняются тренды: вместо ЕС – БРИКС и ОДКБ, вместо доллара и евро – юань и валюта БРИКС, вместо помощи Украине – поддержка многострадального палестинского народа, а вместо гнобления русских – мирные переговоры", – подытожил Дмитрий Раевский.



