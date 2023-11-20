Армения согласилась поставить на Украину ракеты

Источники утверждают, что объемы поставок могут расширить

В понедельник, 20 ноября, секретарь СБ Армении Армен Григорян провел переговоры с украинцами. По его словам, стороны обсуждали вопросы безопасности и "взаимного интереса". Других подробностей встречи он не привел. Однако, по данным "Царьграда", Ереван согласился поставить Киеву советские ракеты.

Источники утверждают, что Армения готовится поставить на Украину порядка 200 пусковых установок "Точка-У" вместе с боекомплектом. Сколько именно систем находится в распоряжении армянской армии неизвестно.

"В Белом доме активно продавливают вопрос передачи ВСУ зенитно-ракетных комплексов "Оса-АК", стоящих на вооружении ВС Армении", – заявляют осведомители.

Армения стала отдалаться от России после очередного обострения нагорно-карабахского кризиса, когда российская сторона отказалась вводить войска в страну для защиты от Азербайджана. После этого Ереван попросил помощи у Запада.

После решения вопроса с Нагорным Карабахом армянские власти отправились в Киев, поставив гуманитарную помощь. Затем Ереван объявил о ратификации статуса МУС – уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Ранее Кремль попросил Пашиняна объяснить слова о развороте Армении в сторону Запада.