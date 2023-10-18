Пашинян решил пойти по пути Зеленского - Москва

В Кремле отреагировали на скандальные слова премьера Армении о России

Выступление премьера Армении Никола Пашиняна в Армении является безответственным, заявил один из высокопоставленных источников в Москве для журналистов.

Ранее Пашинян заявил в ходе выступления в Страсбурге, что российский миротворческий контингент бездействовал на фоне недавних событий в Карабахе. Вместе с тем глава правительства Армении раскритиковал союзников, однако не стал указывать конкретные государства. По словам Пашиняна, в момент массовой эвакуации и бегства беженцев из Карабаха в Армению союзнические страны не только не стали оказывать помощь, но и публично призывали к "смене власти".

Источник в Москве заявил, что российская сторона расценивает слова Пашиняна как безответственные и провокационные, особенно в части отношений с Кремлем, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как пишет РИА "Новости", российская сторона считает, что происходит попытка сотворить из Армении "Украину номер три", если второй считать Молдавию. С этой точки зрения Пашинян делает все, чтобы стать Владимиром Зеленским, так как "идет по пути".

До этого премьер Армении выражал поддержку Карабаху, однако ранее заявлял о принадлежности региона Азербайджану. В сентябре 2023 года власти непризнанной республики сделали заявление о "самороспуске" с 1 января следующего года. А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территориальная целостность республики восстановлена.