Российского посла вызвали в МИД Армении после слов о Пашиняне

Ереван выразил протест

МИД Армении вызвал чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Сергея Копыркина, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Поводом стало выступление российского дипломата на Первом канале в одном из недавних выпусков.

В сообщении армянского МИД говорится, что посол позволил себе оскорбительные заявления в адрес официальных лиц республики – какие именно не уточняется. Прибывшему послу вручили ноту протеста. Ряд медиа указывают, что речь идет о выпуске "Кукол наследника Тутти" (авторской телепередаче Марии Бутиной), где говорилось о действующем главе правительства Армении Николе Пашиняне. Ведомство не уточняет содержание прозвучавших в эфире слов.

Ранее Государственная дума отложила рассмотрение законопроекта о признании водительских удостоверений Армении для осуществления трудовой деятельности в России. Парламентарии сослались на то, что законопроект обеспечивает граждан Армении преференциями, однако власти республики не предпринимают никаких шагов для закрепления за русским языком статуса в качестве встречных мер.

Ранее Пашинян заявил, что в случае ухода из Карабаха миротворческий контингент РФ должен вернуться в Россию – о размещении в Армении не может быть и речи.