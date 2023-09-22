Путин собрал Совбез после протестов в Армении

Путин собрал Совбез после протестов в Армении
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава государства предложил коллегам обсудить отношения Москвы с соседями

Российский лидер Владимир Путин провел с постоянными членами Совбеза совещание, на котором предложил коллегам вынести на обсуждение отношения Москва с ближайшими, пограничными странами. 

Глава государства подчеркнул, что вопросы по этой теме затрагивают экономическую отрасль, гуманитарную сферу и региональную безопасность – неслучайно первым докладчиком выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, которого российский лидер предпочел выслушать раньше остальных.

До этого пресс-секретарь  президента Дмитрий Песков указал, что глава государства намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. При этом Песков отметил, что Путин работает в Кремле.

Напомним, после начала азербайджанской военной операции в Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, которые не утихают со вторника. Протестующие требуют отставки действующего правительства во главе с Николом Пашиняном, продолжаются потасовки митингующих с местной полицией. 

Беспокойная обстановка и у российского посольства в Армении – неизвестные облили двери красной краской. До этого Пашинян обвинил Россию в решении карабахского вопроса в пользу Азербайджана, заявив, что миротворческая миссия РФ в регионе оказалась провальной.

Источник: Официальный сайт Кремля ✓ Надежный источник
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