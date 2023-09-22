Путин собрал Совбез после протестов в Армении

Глава государства предложил коллегам обсудить отношения Москвы с соседями

Российский лидер Владимир Путин провел с постоянными членами Совбеза совещание, на котором предложил коллегам вынести на обсуждение отношения Москва с ближайшими, пограничными странами.

Глава государства подчеркнул, что вопросы по этой теме затрагивают экономическую отрасль, гуманитарную сферу и региональную безопасность – неслучайно первым докладчиком выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, которого российский лидер предпочел выслушать раньше остальных.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что глава государства намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. При этом Песков отметил, что Путин работает в Кремле.

Напомним, после начала азербайджанской военной операции в Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, которые не утихают со вторника. Протестующие требуют отставки действующего правительства во главе с Николом Пашиняном, продолжаются потасовки митингующих с местной полицией.

Беспокойная обстановка и у российского посольства в Армении – неизвестные облили двери красной краской. До этого Пашинян обвинил Россию в решении карабахского вопроса в пользу Азербайджана, заявив, что миротворческая миссия РФ в регионе оказалась провальной.