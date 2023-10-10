Пашинян резко выступил против миротворцев РФ в Армении

Пашинян резко выступил против миротворцев РФ в Армении
Никол Пашинян. Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
Премьер заявил, что не станет никого пускать в Армению

Армения однозначно воспримет дальнейшие действия российского военного контингента в случае его ухода из Карабаха – по словам премьер-министра Никола Пашиняна, миротворцы РФ должны вернуться к себе в Россию. 

Глава правительства уточнил, что в таком случае ни о какой передислокации на территорию Армении для российских миротворцев не может быть и речи.

"Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию", – высказался армянский премьер, отвечая на вопрос медиа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что деятельность российского миротворческого контингента будет адаптирована к новым условиям после массового оттока населения из региона.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что условия в регионе изменятся после того, как Ереван признал Карабах частью Азербайджана. Поэтому все вопросы предметно вынесены на обсуждение с Баку.

А ранее мы писали о предложении Армении к России по вопросу ратификации статуса МУС Ереваном.

Источник: 1TV ✓ Надежный источник
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