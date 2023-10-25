Почему Армения идет под зонтик НАТО: Пашинян дал ответ

Почему Армения идет под зонтик НАТО: Пашинян дал ответ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Премьер снова раскритиковал Кремль

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит никакой пользы в размещении российского военного контингента на территории республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова премьера.

По словам Пашиняна, власти Армении заняты поиском новых партнеров, так как Российская Федерация, по его словам, так и не смогла выполнить "союзнические обязательства". Это и стало причиной, по которой Ереван начал заниматься поиском новых союзников в сфере безопасности (премьер уточнил, что соответствующие отношения пришлось "диверсифицировать").

До этого глава правительства Армении утверждал, выступая для общественного телевидения республики, что размещение российских миротворцев в регионе вполне "понятно" и те продолжат выполнение своей миссии – в тот момент премьер также указал, что ни Армения, ни Российская Федерация не станут обсуждать вопрос по этой теме.

На территории Гюмри действует 102-я военная база ВС России. По действующему договору срок ее нахождения продлен до 2044 года.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на претензии властей Армении, заявивших о "сдаче" Москвой Карабаха в пользу Баку. Лидер российской дипломатии напомнил, что по результатам трехсторонних договоренностей статус Карабаха так и не был определен.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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