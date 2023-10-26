Кремль ждет от Пашиняна объяснений слов о развороте Армении на Запад - Песков

Москва просит Ереван уточнить детали

Россия намерена получить от Армении подробности слов премьера Никола Пашиняна, ранее заявившего о необходимости диверсификации отношений в сфере безопасности, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее премьер Армении сообщил для The Wall Street Journal, что карабахский конфликт с последующим переходом региона под контроль Азербайджана стал причиной решения властей о "диверсификации", под которой необходимо понимать тесное сотрудничество Еревана с НАТО.

В ответ Песков заметил, что Москва не будет отталкиваться в этом вопросе от материала WSJ как от первоисточника. Прежде всего, Россия должна "точно понять" слова Пашиняна и получить полную информацию от Еревана по этой теме.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что странам нет необходимости общаться посредством публикаций материалов в медиа. Поэтому необходимо продолжать прямой диалог с коллегами.

Песков также отметил, что Москва продолжает пытаться помочь Еревану и Баку в заключении мирного соглашения для того, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

В ходе того самого интервью армянский премьер подчеркнул, что Ереван пытается найти объяснения "такого поведения" со стороны России и блока ОДКБ. Пашинян отметил, что Армения остается членом ОДКБ, так как стороны обсуждают вопросы, касающиеся "понимания позиций".