Кремль ждет от Пашиняна объяснений слов о развороте Армении на Запад - Песков

Кремль ждет от Пашиняна объяснений слов о развороте Армении на Запад - Песков
Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Москва просит Ереван уточнить детали

Россия намерена получить от Армении подробности слов премьера Никола Пашиняна, ранее заявившего о необходимости диверсификации отношений в сфере безопасности, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее премьер Армении сообщил для The Wall Street Journal, что карабахский конфликт с последующим переходом региона под контроль Азербайджана стал причиной решения властей о "диверсификации", под которой необходимо понимать тесное сотрудничество Еревана с НАТО.

В ответ Песков заметил, что Москва не будет отталкиваться в этом вопросе от материала WSJ как от первоисточника. Прежде всего, Россия должна "точно понять" слова Пашиняна и получить полную информацию от Еревана по этой теме.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что странам нет необходимости общаться посредством публикаций материалов в медиа. Поэтому необходимо продолжать прямой диалог с коллегами.

Песков также отметил, что Москва продолжает пытаться помочь Еревану и Баку в заключении мирного соглашения для того, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

В ходе того самого интервью армянский премьер подчеркнул, что Ереван пытается найти объяснения "такого поведения" со стороны России и блока ОДКБ. Пашинян отметил, что Армения остается членом ОДКБ, так как стороны обсуждают вопросы, касающиеся "понимания позиций".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей