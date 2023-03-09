Америка продолжает навязывать миру свое видение ситуации

Москва не раз подчеркивала, что не получает никакой существенной помощи от Ирана в вопросе проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной, однако Вашингтон придерживается иной позиции, о чем регулярно заявляет миру.



На этот раз в главном оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки договорились до того, что им якобы удалось раскрыть некий коварный сговор Российской Федерации и Ирана. С соответствующим заявлением выступил начальник Пентагона Ллойд Остин. Американский министр убеждает общественность в том, что Москва и Тегеран якобы заключили беспрецедентное соглашение о военном сотрудничестве.



При этом шеф министерства обороны США подчеркивает, что на такой шаг Москва пошла из-за благодарности Тегерану за якобы оказанную поддержку в ходе спецоперации на Украине. Остин также добавил, что, по его информации, соглашение, в частности, касается ракет и средств противовоздушной обороны.



Ранее в прессе также появилась информация о том, что Москва и Тегеран якобы заключили секретное соглашение, согласно которому Россия поможет Ирану снова получить в распоряжение обогащенный уран. Впрочем, журналисты часто пытаются привести выдуманные доказательства "коварности" Москвы.

