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Москва не раз подчеркивала, что не получает никакой существенной помощи от Ирана в вопросе проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной, однако Вашингтон придерживается иной позиции, о чем регулярно заявляет миру.
На этот раз в главном оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки договорились до того, что им якобы удалось раскрыть некий коварный сговор Российской Федерации и Ирана. С соответствующим заявлением выступил начальник Пентагона Ллойд Остин. Американский министр убеждает общественность в том, что Москва и Тегеран якобы заключили беспрецедентное соглашение о военном сотрудничестве.
При этом шеф министерства обороны США подчеркивает, что на такой шаг Москва пошла из-за благодарности Тегерану за якобы оказанную поддержку в ходе спецоперации на Украине. Остин также добавил, что, по его информации, соглашение, в частности, касается ракет и средств противовоздушной обороны.
Ранее в прессе также появилась информация о том, что Москва и Тегеран якобы заключили секретное соглашение, согласно которому Россия поможет Ирану снова получить в распоряжение обогащенный уран. Впрочем, журналисты часто пытаются привести выдуманные доказательства "коварности" Москвы.
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На этом настаивает украинская сторона