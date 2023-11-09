WP: смертоносный удар России уничтожил высокопоставленных офицеров ВСУ

Все произошло во время церемонии награждения отличившихся украинских бойцов

Ряд высокопоставленных военных чинов ВСУ погибли из-за ракетного удара, нанесенного российскими войсками в момент церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. Церемония проходила в Запорожской области – той части, которая находится под контролем режима Владимира Зеленского.

В материале The Washinton Post говорится, что мероприятие оказалось для ВСУ "кровавой баней". Ракетный удар уничтожил минимум 19 украинских военнослужащих, включая нескольких высокопоставленных офицеров и лучших бойцов бригады. Инцидент произошел в селе Заречное, в 30 км от линии фронта.

На церемонии присутствовало порядка сотни военнослужащих украинской армии. Прибывшие на место ЧП медики с уверенностью заявили, что с самого начала военных действий с таким зрелищем еще не сталкивались.

"Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в бригаде произошла "трагедия", однако не стал уточнять подробностей. В понедельник Государственное бюро расследований Украины заявило, что возбуждает уголовное дело по фактам нападения по статье "Халатное отношение военного служащего к службе", – говорится в статье.



Тем не менее, ряд чиновников после атаки поддержали сохранение практики награждения бойцов медалями у зоны боевых действий. Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала проведение таких церемоний "очень важной частью военной культуры".