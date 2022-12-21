В прессе появились тревожные новости

Почти десять месяцев на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по денацификации Незалежной. После ряда жестких провокаций со стороны киевского режима Вооруженные силы России были вынуждены начать массированный обстрел Украины. При этом украинские боевики не прекращают бить по мирным городам. Сегодня, 21 декабря, в информационном пространстве сообщают о новых резонансных инцидентах.



Так, тревожная ситуация сложилась в Запорожской области. Как заявил представитель местной администрации Владимир Рогов, массированному обстрелу в очередной раз подвергся Энергодар. Как известно, именно в этом городе находится стратегически важный объект – Запорожская атомная электростанция.

Практически одновременно в информационном пространстве появились сведения о мощный взрывах в городах Очаков и Кривой Рог Николаевской и Днепропетровской областей Незалежной. Такую информацию распространяют украинские СМИ. Пока неизвестно, какие конкретно объекты пострадали в ходе авиаудара по территории украинского государства.