Что Байден пообещал Зеленскому на личной встрече

Что Байден пообещал Зеленскому на личной встрече
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Переговоры прошли в Вашингтоне

Накануне, 21 декабря, украинский главнокомандующий Владимир Зеленский удостоился "чести" личной аудиенции с американским президентом Джо Байденом. Разумеется, это событие стало главным в информационной повестке. В прессе уже появилась информация о том, что президент американцев обещал украинскому коллеге.

Неудивительно, что главным требованием руководителя Незалежной было продолжение поставок военной техники на территорию украинского государства. Сообщается, что Байден лично дал добро и подтвердил отправку мощных зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Такую информацию публикует телеканал RT.

Байден подчеркнул, что вашингтонская администрация не отступится от киевского режима, предоставит ему внушительные по силе ракетные батареи, а также проведет обучение украинских вояк работе на них.

К слову, слова президента Соединенных Штатов Америки ранее подтвердили в Пентагоне. Один из представителей американского Министерства обороны подчеркнул, что несмотря ни на какие перипетии, американцы продолжат поддерживать украинцев в конфликте с Россией, сообщает телеканал "360".

Источник: CBS News ✓ Надежный источник
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