Битва за город обещает быть кровавой

Одной из важнейших точек на поле специальной военной операции по демилитаризации Украины остается донецкий Артемовск (украинское название Бахмут). Последними новостями с этого направления поделился офицер луганской Народной милиции Андрей Марочко.



Высокопоставленный госслужащий сообщил: нашим разведчикам удалось узнать, что киевские командиры начали переброску в эту зону дополнительных спецподразделений украинских боевиков, передает интернет-издание URA.RU.

Незалежные спецназовцы нужны Киеву для того, чтобы постараться удержать важный населенный пункт, отмечает издание "Общественная служба новостей".

Главная задача спецназа – отбивать атаки Вооруженных сил Российской Федерации, а также вести маневренную оборону. Кроме того, отдельно отмечается, что вояки должны следить за порядком в рядах Вооруженных сил Украины, передает телеканал "360". Видимо, в случае дезертирства они будут карать павших духом мобилизованных незалежных.