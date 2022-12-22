Армия России разгромила ремонтную базу артиллерии ВСУ

Армия России разгромила ремонтную базу артиллерии ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов

Почти 10 месяцев на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. В главном оборонном ведомстве нашей страны на ежедневной основе отчитываются об успехах на поле боя. Так, 22 декабря в Министерстве обороны сообщили, что нашей армии удалось разгромить ремонтную базу артиллерии Вооруженных сил Украины.

Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель военного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант сообщил, что высокоточным ударом наших военнослужащих был уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777, который располагался на землях Донецкой народной республики.

Кроме того, закреплено серьезное продвижение на Донецком направлении. За прошедшие 24 часа украинские боевики потеряли здесь до 50 вояк.

Взлетели на воздух три склада боеприпасов, которые находились в Запорожской и Николаевской областях, а также на территории ДНР.

На Южно-Донецком направлении были ликвидированы две крупные группировки украинских диверсантов. Преступники орудовали в районе населенных пунктов Сладкое и Левадное.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Авангард" станет ядерным ответом на угрозы США - СМИ

Мощнейший гиперзвуковой щит

Politico: Зеленский может достать новыми ракетами до Москвы

Пока что Белый дом не дает добро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей