Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов

Почти 10 месяцев на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. В главном оборонном ведомстве нашей страны на ежедневной основе отчитываются об успехах на поле боя. Так, 22 декабря в Министерстве обороны сообщили, что нашей армии удалось разгромить ремонтную базу артиллерии Вооруженных сил Украины.



Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель военного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант сообщил, что высокоточным ударом наших военнослужащих был уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777, который располагался на землях Донецкой народной республики.

Кроме того, закреплено серьезное продвижение на Донецком направлении. За прошедшие 24 часа украинские боевики потеряли здесь до 50 вояк.

Взлетели на воздух три склада боеприпасов, которые находились в Запорожской и Николаевской областях, а также на территории ДНР.

На Южно-Донецком направлении были ликвидированы две крупные группировки украинских диверсантов. Преступники орудовали в районе населенных пунктов Сладкое и Левадное.