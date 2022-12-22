В Германии заметили подозрительную деталь на встрече Зеленского и Байдена

В Германии заметили подозрительную деталь на встрече Зеленского и Байдена
Фото: www.unsplash.com
продолжениеВласти Украины объяснили покушение на Рогозина
Немцы внимательно следят за событиями на международной арене

Немецкие интернет-пользователи активно делятся своим мнением по поводу встречи украинского главнокомандующего Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Накануне, 21 декабря, глава Незалежной лично приехал в Вашингтон. По мнению жителей Германии, стиль переговоров двух президентов высветил одну важную деталь.

Речь идет о том, что так называемая "дружба" между Зеленским и Байденом фактически делает любое компромиссное решение по украинскому вопросу "совершенно невозможным". Дело в том, что для многих очевидно: диалог между главнокомандующими фактически был общением куратора происходящих на Украине преступлений и марионетки-исполнителя.

"Складывается впечатление, что все совсем выходит из-под контроля", – пишут немцы в комментариях к статье Die Welt.

Простые европейцы понимают, что вашингтонская администрация преследует исключительно свои интересы и готова пожертвовать комфортом и благоденствием жителей Европейского союза. Разумеется, такая позиция Белого дома раздражает людей. Кроме того, немцы отмечают, что украинский главнокомандующий настроен на эскалацию конфликта.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Авангард" станет ядерным ответом на угрозы США - СМИ

Мощнейший гиперзвуковой щит

Politico: Зеленский может достать новыми ракетами до Москвы

Пока что Белый дом не дает добро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей