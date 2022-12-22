Немцы внимательно следят за событиями на международной арене

Немецкие интернет-пользователи активно делятся своим мнением по поводу встречи украинского главнокомандующего Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Накануне, 21 декабря, глава Незалежной лично приехал в Вашингтон. По мнению жителей Германии, стиль переговоров двух президентов высветил одну важную деталь.



Речь идет о том, что так называемая "дружба" между Зеленским и Байденом фактически делает любое компромиссное решение по украинскому вопросу "совершенно невозможным". Дело в том, что для многих очевидно: диалог между главнокомандующими фактически был общением куратора происходящих на Украине преступлений и марионетки-исполнителя.

"Складывается впечатление, что все совсем выходит из-под контроля", – пишут немцы в комментариях к статье Die Welt.

Простые европейцы понимают, что вашингтонская администрация преследует исключительно свои интересы и готова пожертвовать комфортом и благоденствием жителей Европейского союза. Разумеется, такая позиция Белого дома раздражает людей. Кроме того, немцы отмечают, что украинский главнокомандующий настроен на эскалацию конфликта.